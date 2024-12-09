Радимов не верит, что «Оренбург» останется в РПЛ: «Никаких шансов. Слишкович не самый плохой тренер, но точно не для этой команды» 

Владислав Радимов уверен, что «Оренбург» вылетит из Мир РПЛ по итогам сезона.

— Слишкович способен решить задачу по спасению?

— Вообще никаких шансов. Чисто математически — одна победа в первом туре, восемь набранных очков, отрыв от зоны спасения (от зоны стыков — Спортс”) 6 баллов. Вы верите, что за 12 туров они наберут? Я нет. Это команда, которая при Личке, Деограсии играла в атаку.

Да, где‑то не было баланса, но это была атакующая команда. Здесь же в атаке вообще ничего нет. Стали перестраивать игру для обороны всей команды очень низкой. Что получили? Шесть проигранных матчей из семи. В моем понимании Слишкович просто не подходит «Оренбургу ». Он не самый плохой тренер, но точно не для этой команды, — сказал бывший футболист сборной России.