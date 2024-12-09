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Радимов не верит, что «Оренбург» останется в РПЛ: «Никаких шансов. Слишкович не самый плохой тренер, но точно не для этой команды» 

Владислав Радимов уверен, что «Оренбург» вылетит из Мир РПЛ по итогам сезона.

Слишкович способен решить задачу по спасению?

— Вообще никаких шансов. Чисто математически — одна победа в первом туре, восемь набранных очков, отрыв от зоны спасения (от зоны стыков — Спортс”) 6 баллов. Вы верите, что за 12 туров они наберут? Я нет. Это команда, которая при Личке, Деограсии играла в атаку.

Да, где‑то не было баланса, но это была атакующая команда. Здесь же в атаке вообще ничего нет. Стали перестраивать игру для обороны всей команды очень низкой. Что получили? Шесть проигранных матчей из семи. В моем понимании Слишкович просто не подходит «Оренбургу». Он не самый плохой тренер, но точно не для этой команды, — сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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logoВладимир Слишкович
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