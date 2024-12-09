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Слишкович о последнем месте «Оренбурга»: «Я настроен оптимистично. Уверен, команда может спастись от вылета» 

Владимир Слишкович уверен, что «Оренбург» избежит вылета из Мир РПЛ.

Тренер оренбуржцев высказался после матча с «Ахматом» (0:1).

После 18 туров «Оренбург» занимает в таблице последнее место.

— Не могу сказать, что результат закономерный. Думаю, справедливым итогом была бы ничья со счетом 0:0. «Ахмат» забил после какого‑то полуудара с одного стандарта. Это все, что я могу сказать про игру.

Странно, что «Оренбург» совершил 21 фол в этом матче. За два месяца, что я в клубе, их столько не было. А у «Ахмата» всего 11 фолов. Очень странная статистика. Я не могу ничего сказать «Ахмату», они заслужили победу и взяли три очка. А нам нужно подумать, что и как делать дальше.

Я уже знаю, что нужно делать. Мы очень долго ждали эти сборы. Будем готовиться к весенней части сезона. Я бы не сказал, что нам нужно совершить чудо. Я оптимистично настроен. Уверен, что эта команда может успеть [спастись от вылета].

— Требуется ли «Оренбургу» серьезная перестройка во время зимней паузы?

— Если вы находитесь на последнем месте с одной победой, значит, есть какие‑то проблемы. Я очень хорошо знаю руководство клуба, мы общаемся каждый день, поэтому они знают, что нужно делать. Я уверен, руководство «Оренбурга» свое дело сделает, как мы договорились, — сказал Слишкович.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoОренбург
logoВладимир Слишкович
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
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