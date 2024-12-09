Агкацев про 0:0 с «Локо»: «Краснодар» точно наиграл на гол. По игре мы должны были побеждать» 

Станислав Агкацев оценил ничью «Краснодара» с «Локомотивом» (0:0) в Мир РПЛ.

— Счет 0:0 — по игре?

— Думаю, нет. «Краснодар» наиграл на гол. По игре мы должны были побеждать.

— Со стороны казалось, что это больше драка, а не футбол. А как изнутри это чувствовалось?

— Была зрелищная игра, все хотели победить. Обе команды создавали моменты. В концовке была максимальная рубка. Расстроены, что не смогли забить. Еще гол нам не засчитали и пенальти не поставили. Думаю, точно «Краснодар» наиграл на гол.

— Что скажешь про отмененный гол и неназначенный пенальти?

— Я подглядывал в монитор, пенальти там был, но нашли какое‑то нарушение и свистнули его. А был ли офсайд в эпизоде с незасчитанным голом — я не видел, — сказал вратарь «Краснодара ».