37-летний Варди – второй среди самых возрастных игроков с голом и ассистом в матче АПЛ после Гиггза

Джейми Варди – один из самых возрастных игроков с голом и ассистом в игре АПЛ.

Нападающий «Лестера » забил гол на 86-й и отдал голевую передачу на Бобби Декордова-Рида на 91-й минуте матча против «Брайтона » в 15-м туре (2:2).

Варди сделал это в 37 лет и 332 дня. Только полузащитник «МЮ» Райан Гиггз забивал и ассистировал в одном матче АПЛ в более зрелом возрасте – 38 лет и 22 дня. Это произошло в декабре 2011 года в игре против «Фулхэма».