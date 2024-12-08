37-летний Варди – второй среди самых возрастных игроков с голом и ассистом в матче АПЛ после Гиггза
Джейми Варди – один из самых возрастных игроков с голом и ассистом в игре АПЛ.
Нападающий «Лестера» забил гол на 86-й и отдал голевую передачу на Бобби Декордова-Рида на 91-й минуте матча против «Брайтона» в 15-м туре (2:2).
Варди сделал это в 37 лет и 332 дня. Только полузащитник «МЮ» Райан Гиггз забивал и ассистировал в одном матче АПЛ в более зрелом возрасте – 38 лет и 22 дня. Это произошло в декабре 2011 года в игре против «Фулхэма».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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