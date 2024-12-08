Борис Игнатьев: «Рак мне не диагностировали, не настолько глубокие проблемы. Делали операцию на желудке, но все не настолько плохо, чтобы кричать «караул»
Борис Игнатьев опроверг информацию о том, что у него рак.
Ранее телеграм‑канал SHOT сообщил о проблемах со здоровьем у экс‑тренера сборной России и клубов РПЛ.
«Такого пока нет. Рак мне никто не диагностировал, у меня не настолько глубокие проблемы.
Я обращался к врачам, мне делали операцию на желудке. Но все не настолько плохо, чтобы кричать «караул», – сказал Игнатьев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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