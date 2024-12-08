Борис Игнатьев: «Рак мне не диагностировали, не настолько глубокие проблемы. Делали операцию на желудке, но все не настолько плохо, чтобы кричать «караул»

Борис Игнатьев опроверг информацию о том, что у него рак.

Ранее телеграм‑канал SHOT сообщил о проблемах со здоровьем у экс‑тренера сборной России и клубов РПЛ .

«Такого пока нет. Рак мне никто не диагностировал, у меня не настолько глубокие проблемы.

Я обращался к врачам, мне делали операцию на желудке. Но все не настолько плохо, чтобы кричать «караул», – сказал Игнатьев .