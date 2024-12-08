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«Реал» выиграл у «Жироны» 3 матча подряд с общим счетом 10:0

«Реал» разгромил «Жирону» (3:0) в 16-м туре Ла Лиги.

Мадридцы выиграли у каталонского клуба 3 матча подряд с общим счетом 10:0.

В прошлом сезоне «Реал» разгромил «Жирону» в Примере дважды – 3:0 и 4:0.

«Реал» отстает от «Барселоны» на 2 очка в Ла Лиге при матче в запасе

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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