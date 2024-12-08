Шахин об 1:1 с «Гладбахом»: «Досадно, что «Дортмунд» не убил игру. Ничья разочаровала даже больше, чем последние выездные поражения»
Нури Шахин оценил ничью дортмундской «Боруссии» с «Гладбахом» (1:1) в Бундеслиге.
«Досадно, что не выиграли. Единственное, за что можно нас критиковать – мы не убили игру, не забили второй гол.
Меня сегодняшняя ничья разочаровала даже больше, чем последние выездные поражения. Меня это раздражает, очень обидно. Но мы усвоим этот урок и будем двигаться дальше», – сказал тренер дортмундской «Боруссии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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