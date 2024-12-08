17-летний Яньес – самый молодой дебютант «Реала» в Ла Лиге со времен Эдегора

Даниэль Яньес стал самым молодым дебютантом «Реала » в Ла Лиге за последние 9 лет.

В возрасте 17 лет и 254 дней вингер юношеской сборной Испании вышел на замену в матче с «Жироной» (3:0) на 89-й минуте.

Моложе Яньеса был хавбек Мартин Эдегор , который дебютировал за мадридский клуб 23 мая 2015 года в игре с «Хетафе» (7:3), когда ему исполнилось 16 лет и 157 дней. Оба футболиста провели первые матчи за «Реал» при тренере Карло Анчелотти.