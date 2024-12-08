17-летний Яньес – самый молодой дебютант «Реала» в Ла Лиге со времен Эдегора
Даниэль Яньес стал самым молодым дебютантом «Реала» в Ла Лиге за последние 9 лет.
В возрасте 17 лет и 254 дней вингер юношеской сборной Испании вышел на замену в матче с «Жироной» (3:0) на 89-й минуте.
Моложе Яньеса был хавбек Мартин Эдегор, который дебютировал за мадридский клуб 23 мая 2015 года в игре с «Хетафе» (7:3), когда ему исполнилось 16 лет и 157 дней. Оба футболиста провели первые матчи за «Реал» при тренере Карло Анчелотти.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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