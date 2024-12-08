Тренер «Пари НН» Ермакович о 0:3 от «Спартака»: «Силы стали покидать во втором тайме. Когда играешь без мяча, появляются ошибки из-за потери концентрации» 

Александр Ермакович оценил поражение «Пари НН» от «Спартака» (0:3) в Мир РПЛ.

– Согласны, что в матче со «Спартаком» получились два разных тайма?

– Не могу так сказать. По содержанию это были одинаковые таймы. Разница в том, что в первой половине игры мы успевали за игроками «Спартака», сил хватало. Во втором силы футболистов стали покидать, что объяснимо. Когда играешь без мяча, появляются ошибки вследствие потери концентрации, и тогда пропускаешь голы.

– Пропущенные голы – это стечение обстоятельств или ошибки игроков?

– Гол Бонгонда – быстрая атака «Спартака». Наши защитники Шнапцев и Эктов не успели за соперником. Но в большей степени это заслуга группы атаки «Спартака» – все было сделано очень быстро.

Гол Барко – великолепное исполнение. Возможно, причина в том, что мы сильно прижались к воротам. Если бы встречали игроков «Спартака» выше, то шансов у Барко для такого удара было бы меньше.

Гол Угальде – снова быстрая атака «Спартака». Была хорошая передача, вновь все было сделано на высокой скорости. Защитники, в том числе из-за усталости, не успели. Возможно, сказалось и психологическое состояние, ведь к тому времени мы уже уступали 0:2, – сказал ассистент тренера «Пари НН ».