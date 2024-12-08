Тренер «Пари НН» Ермакович о 0:3 от «Спартака»: «Силы стали покидать во втором тайме. Когда играешь без мяча, появляются ошибки из-за потери концентрации»
– Согласны, что в матче со «Спартаком» получились два разных тайма?
– Не могу так сказать. По содержанию это были одинаковые таймы. Разница в том, что в первой половине игры мы успевали за игроками «Спартака», сил хватало. Во втором силы футболистов стали покидать, что объяснимо. Когда играешь без мяча, появляются ошибки вследствие потери концентрации, и тогда пропускаешь голы.
– Пропущенные голы – это стечение обстоятельств или ошибки игроков?
– Гол Бонгонда – быстрая атака «Спартака». Наши защитники Шнапцев и Эктов не успели за соперником. Но в большей степени это заслуга группы атаки «Спартака» – все было сделано очень быстро.
Гол Барко – великолепное исполнение. Возможно, причина в том, что мы сильно прижались к воротам. Если бы встречали игроков «Спартака» выше, то шансов у Барко для такого удара было бы меньше.
Гол Угальде – снова быстрая атака «Спартака». Была хорошая передача, вновь все было сделано на высокой скорости. Защитники, в том числе из-за усталости, не успели. Возможно, сказалось и психологическое состояние, ведь к тому времени мы уже уступали 0:2, – сказал ассистент тренера «Пари НН».
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