Беллингем набрал 11 фэнтези-очков за гол и ассист с «Жироной». Полузащитника «Реала» заменили на 61-й минуте из-за повреждения
«Реал» на выезде разгромил «Жирону» в 16-м тура Ла Лиги (3:0).
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил в конце 1-го тайма и отдал ассист в начале 2-го. Позже, на 61-й минуте, Беллингем получил повреждение и был заменен. Всего за матч он набрал 11 фэнтези-очков: +2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч, в фэнтези Ла Лиги Джуда выбрали 26,03% игроков.
Беллингем забил в 5-й игре чемпионата подряд, также на этом отрезке у него 3 ассиста. Это лучшая голевая серия полузащитника во внутренних чемпионатах за всю карьеру. В прошлом сезоне у Джуда была серия из 4 матчей с голами – это были его первые матчи за «Реал» в Ла Лиге в августе-сентябре 2023-го.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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