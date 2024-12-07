Мотта о 2:2 с «Болоньей»: «Арбитр был прав, удалив меня. Я перегнул палку, показал жест, который не следовало. «Юве» пропустил 2 гола, пришлось идти на риск»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги игры с «Болоньей».

Туринский клуб сыграл вничью (2:2) в матче 15-го тура Серии А. После игры Мотта ответил на вопросы журналистов.

Об игре

«Пропустив два гола, нам пришлось идти на риск, и это осложнило нашу игру в защите против высоко прессингующей «Болоньи». Еще до матча я говорил, что в такой ситуации нам, возможно, придется играть через длинные передачи, чтобы использовать преимущество в центре поля и создавать ситуации три на три на их половине.

Разумеется, в таких ситуациях соперник больше сосредотачивается на защите, а не на игре один в один. Я хотел бы, чтобы наша защита отходила глубже, а полузащита сохраняла свою позицию. Мы стараемся адаптироваться к своим характеристикам, но нам еще есть, куда расти, чтобы повысить уровень наших выступлений».

О своем удалении

«Маркетти был прав, удалив меня сегодня. Я жаловался, сделал жест, которого не следовало делать. В своих претензиях я перегнул палку».

О подготовке к Лиге чемпионов

«Я не думаю, что бывает лучший момент, чтобы сыграть с «Манчестер Сити ». Мы подходим к этому матчу, как обычно, стараясь ограничить их стиль игры, использовать наши сильные стороны и применять свои стратегии на поле.

Я не люблю оценивать чью-то работу, в том числе свою. Моя задача – продолжать работать с командой, чтобы мы становились сильнее и лучше играли против наших соперников», – сказал тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

В среду, 11 декабря, «Ювентус » примет «Манчестер Сити» в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА.