  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мотта получил красную за несогласие с судьей из-за фола Фаджоли на Ндойе. Тренера «Юве» удалили в игре с его бывшей командой – «Болоньей»
2

Мотта получил красную за несогласие с судьей из-за фола Фаджоли на Ндойе. Тренера «Юве» удалили в игре с его бывшей командой – «Болоньей»

Тиаго Мотта удален в матче Серии А.

На 51-й минуте главный тренер «Ювентуса» эмоционально отреагировал на назначенный штрафной удар за фол Николо Фаджоли на хавбеке «Болоньи» Дане Ндойе.

Главный арбитр встречи Маттео Маркетти показал итальянцу красную карточку за споры.

Напомним, что Мотта ранее тренировал «Болонью». Он перешел на работу в «Ювентус» перед нынешним сезоном.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoЮвентус
logoНиколо Фаджоли
logoсудьи
logoДан Ндойе
logoБолонья
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
дисквалификации
Маттео Маркетти
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Жирона» – «Реал Мадрид». 0:3 – Беллингем забил и ассистировал Гюлеру, у Мбаппе тоже гол. Онлайн-трансляция
1496 минут назадLive
Мбаппе забил 11-й гол за «Реал» – в 21-м матче
27 минут назад
Гусев о комментаторах: «Должны иметь антидот к критике. Нужно радоваться, что о «Г» или «Н» вообще говорят. На «Г» много комментаторов, включая меня»
816 минут назад
«Поздравляю «Бешикташ» и судью. Мне понравилось выступление арбитра. Мы играли на победу, соперник – на ничью». Моуринью о поражении «Фенербахче»
718 минут назад
Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)
2628 минут назад
Кубок МЛС. Финал. «Лос-Анджелес Гэлакси» играет с «Нью-Йорк Ред Буллс» 
1234 минуты назадLive
Медведев о Семаке: «Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял: контракт тренера с «Зенитом» действует до завершения сезона‑2029/30»
4038 минут назад
Беллингем забил в 5 матчах Ла Лиги подряд. Сегодня – вратарю «Жироны» между ног
3247 минут назад
Экс-судья Николаев об отмене голов «Зенита»: «Мостовой коснулся рукой неумышленно, спорное решение ВАР вмешаться. Рука Нино – более очевидная, такие мячи не нужно засчитывать»
1749 минут назад
🦷 Ольмо лишился зубной коронки в единоборстве с Бартрой во время игры «Барсы» с «Бетисом»
1257 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе и Анчелотти получили по желтой в перерыве матча с «Жироной» за споры с судьей из-за фола Хиля на Килиане в конце тайма
8 минут назад
Ловчев о Соболеве: «Александр по характеру был спартаковским, но увидел, как поступили с его лучшим другом Джикией. Он на примере Георгия понял, что с ним будет в конце»
1730 минут назад
Джонс о поражении «МЮ»: «Онана должен был отбить удар, мяч изменил траекторию, но это не наклбол. Если они продолжат пропускать так, будет сложно добиться результата»
233 минуты назад
Мотта о 2:2 с «Болоньей»: «Арбитр был прав, удалив меня. Я перегнул палку, показал жест, который не следовало. «Юве» пропустил 2 гола, пришлось идти на риск»
356 минут назад
У «Гавра» Кузяева 9 поражений в 11 последних матчах. У Далера 1 гол в сезоне – в ворота «Монако»
2сегодня, 20:26
Йочич набрал 10 очков за 1+1 с «Динамо» Мх. У него первые результативные действия в сезоне РПЛ
сегодня, 20:17Фэнтези
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Тулузу», «Гавр» Кузяева уступил «Ницце», «Лион» против «Анжера»
7сегодня, 20:00Live
Алаев о матче «Спартак» – «Пари НН»: «Красные мячи – это уже мем, но хорошо, что они есть. Спортивная интрига жива, чемпионат интересный»
2сегодня, 19:57
Агент Батракова: «Звездной болезни у него не замечаю, Алексей не по годам взрослый и рассудительный. Он читает все, что пишут, но это не выбивает его из игрового ритма»
7сегодня, 19:42
Рахимов о 3:2 с «Динамо» Махачкала: «Рубин» проявил характер. Мы добыли уже 14 таких волевых очков, хороший показатель»
1сегодня, 19:28