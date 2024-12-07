Мотта получил красную за несогласие с судьей из-за фола Фаджоли на Ндойе. Тренера «Юве» удалили в игре с его бывшей командой – «Болоньей»
Тиаго Мотта удален в матче Серии А.
На 51-й минуте главный тренер «Ювентуса» эмоционально отреагировал на назначенный штрафной удар за фол Николо Фаджоли на хавбеке «Болоньи» Дане Ндойе.
Главный арбитр встречи Маттео Маркетти показал итальянцу красную карточку за споры.
Напомним, что Мотта ранее тренировал «Болонью». Он перешел на работу в «Ювентус» перед нынешним сезоном.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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