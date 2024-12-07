Мотта получил красную за несогласие с судьей из-за фола Фаджоли на Ндойе. Тренера «Юве» удалили в игре с его бывшей командой – «Болоньей»

Тиаго Мотта удален в матче Серии А.

На 51-й минуте главный тренер «Ювентуса » эмоционально отреагировал на назначенный штрафной удар за фол Николо Фаджоли на хавбеке «Болоньи» Дане Ндойе .

Главный арбитр встречи Маттео Маркетти показал итальянцу красную карточку за споры.

Напомним, что Мотта ранее тренировал «Болонью». Он перешел на работу в «Ювентус» перед нынешним сезоном.