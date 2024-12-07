Шторм угрожает проведению дерби «Ливерпуля» и «Эвертона»: оба клуба выпустили предупреждение для болельщиков. Несколько матчей в Великобритании уже отложены

Проведению матча «Ливерпуля» и «Эвертона» угрожает шторм.

Мерсисайдское дерби должно пройти завтра на стадионе «Эвертона» в 15:30 по московскому времени.

В пятницу метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу.

«Ливерпуль» и «Эвертон» ​​выпустили в преддверии матча одинаковое заявление.

«Болельщикам, которые посетят субботнее дерби на стадионе «Гудисон Парк», рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и внимательно следить за предупреждениями метеорологической службы о погоде.

Метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильном ветре в Мерсисайде с часа ночи в субботу, вероятны сильные порывы ветра. Ожидается, что это предупреждение останется в силе до 6 утра в воскресенье.

Учитывая предупреждение о погоде, болельщикам рекомендуется закладывать больше времени на дорогу и проявлять особую осторожность.

Болельщикам также рекомендуется внимательно следить за рекомендациями о передвижении и погоде в их районе, чтобы помочь спланировать поездку на субботний матч Премьер-лиги», – говорится в заявлении клубов.

Отмечается , что из-за шторма Дарраг уже были отложены несколько матчей в Чемпионшипе, Лиге 2, а также в чемпионате Уэльса.