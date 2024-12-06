Наумов о «Локо»: «Не выдержал гонку за лидерство в силу своей молодости. Нужна передышка, чтобы за зиму перезагрузиться»
Бывший президент железнодорожников выразил мнение в преддверии воскресного матча красно-зеленых с «Краснодаром» в 18-м туре Мир РПЛ.
«Обе команды находятся в не очень хорошем состоянии, они явно не выдержали этот длинный летне-осенний отрезок, поэтому сдали в ноябре. Но «Краснодар» выглядит в этой встрече фаворитом. Он будет играть дома, при своих болельщиках. Плюс у него состав более опытный. Поэтому команда Мусаева постарается реабилитироваться за разгром от «Спартака».
А у «Локо» явно видно, что он не выдержал эту гонку за лидерство в силу молодости своей команды. Поэтому после разгрома от «Спартака» запаниковал и пока не находит выхода из кризиса. Отсюда ему будет и сложно в Краснодаре.
Да, у соперника тоже проблемы: перестали показывать свой лучший футбол лидеры в лице Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Но кризис «Локомотива» глубже, и ему явно нужна передышка, чтобы за зиму перезагрузиться, усилиться и подготовиться на сборах ко второй части чемпионата», – сказал Наумов.
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