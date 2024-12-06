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Лоза о словах Федорищева про коррупцию: «Как только вы уберете большие деньги из футбола, тогда наведется порядок. Вся страна живет на откатах»

Юрий Лоза высказался о коррупции в российском футболе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один и функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«О том, что в российском футболе крутятся большие деньги, говорят уже много лет. Там, где большие деньги, всегда есть люди, которые хотят, чтобы средства перекочевали в их карман. Не помню, когда было по-другому.

Как только вы уберете большие деньги из футбола, тем более неконтролируемые, тогда наведется порядок. Вся страна живет на откатах. Футбол – одна из сторон. В любой сфере деятельности обязательно существует система откатов», – сказал певец и композитор Юрий Лоза.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Губернатор Самарской области пошел против предшественника и агентов: запросил проверку сделок Андреева и Трабукки

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Вячеслав Федорищев
музыка
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
Юрий Лоза
деньги
logoсудьи
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