Лоза о словах Федорищева про коррупцию: «Как только вы уберете большие деньги из футбола, тогда наведется порядок. Вся страна живет на откатах»

Юрий Лоза высказался о коррупции в российском футболе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один и функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«О том, что в российском футболе крутятся большие деньги, говорят уже много лет. Там, где большие деньги, всегда есть люди, которые хотят, чтобы средства перекочевали в их карман. Не помню, когда было по-другому.

Как только вы уберете большие деньги из футбола, тем более неконтролируемые, тогда наведется порядок. Вся страна живет на откатах. Футбол – одна из сторон. В любой сфере деятельности обязательно существует система откатов», – сказал певец и композитор Юрий Лоза .

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