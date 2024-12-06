Павел Каманцев: «У РФС нулевая терпимость к коррупции. Мы прекратили сотрудничество с порядка 10 арбитрами и инспекторами в том числе из-за недоверия к ним»
Павел Каманцев заявил о нетерпимости РФС к коррупции.
Ранее появилась информация о том, что Каманцев рассказал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о практике дачи взяток судьям.
«У РФС нулевая терпимость к коррупции. Мы сами регулярно проводим проверки и отстраняем арбитров от работы.
Только в этом году мы прекратили сотрудничество с порядка 10 арбитрами и инспекторами в том числе из-за недоверия к ним.
Когда губернатор поднял вопрос о якобы существующем долге футбольного клуба перед арбитрами, я попросил его передать существующую информацию в РФС для совместной борьбы.
Мы оказываем полную поддержку губернатору и правоохранительным органам», – сказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Baza
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