Павел Каманцев: «У РФС нулевая терпимость к коррупции. Мы прекратили сотрудничество с порядка 10 арбитрами и инспекторами в том числе из-за недоверия к ним»

Павел Каманцев заявил о нетерпимости РФС к коррупции.

Ранее появилась информация о том, что Каманцев рассказал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о практике дачи взяток судьям.

«У РФС нулевая терпимость к коррупции. Мы сами регулярно проводим проверки и отстраняем арбитров от работы.

Только в этом году мы прекратили сотрудничество с порядка 10 арбитрами и инспекторами в том числе из-за недоверия к ним.

Когда губернатор поднял вопрос о якобы существующем долге футбольного клуба перед арбитрами, я попросил его передать существующую информацию в РФС для совместной борьбы.

Мы оказываем полную поддержку губернатору и правоохранительным органам», – сказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).