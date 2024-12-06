Квеквескири о «Факеле»: «Один человек сказал, что мы играем в убогий футбол – не по-мужски так говорить. Значит, мы убогие футболисты?»
– Самая бесящая фраза об игре «Факела»?
– «Факел» просто бьет мяч вперед». Один человек сказал, что мы играем в убогий футбол.
Думаю, все понимают, кого я имею в виду (видимо, речь идет о комментаторе Олеге Пирожкове – Спортс’‘). Так вообще нельзя говорить, это не по-мужски, не по-человечески.
Если мы играем в убогий футбол, значит, мы убогие футболисты? Как я должен интерпретировать эти слова? Какой футбол – убогий? Кто дал право говорить такое?
Ни я, ни другие игроки «Факела» ни разу не говорили про какого-либо журналиста: «А вот он убогий. А вот этот – красивый. Этот нерадивый».
Ты же работаешь на телевидении – подбери более корректные слова, расскажи детально, какой футбол нравится, какой – нет.
Про другие команды я такого не слышу. Но я и не хочу, чтобы про них такое говорили – такого не должно быть вообще.
– Почему про «Факел» так говорят?
– Возможно, кого-то раздражает, что самая бедная команда по финансам – одна из самых богатых душой.
Вы приезжайте в Воронеж, приходите на стадион – увидите там семейную атмосферу, единение команды и болельщиков, – сказал в интервью Спортсу’’ полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири.
Напомним, летом «Факел» призвал комментатора «Матч ТВ» извиниться за то, что он назвал «убогой» игру команды против «Зенита»: «Неприемлемо и бестактно». Пирожков написал про «гопарей» из Воронежа», но пообещал извиниться перед «Факелом» в эфире «Матч ТВ»: «Убогим» назвал не клуб, а игру в конкретных матчах. Я не упырь, где обидел – там и покаюсь».
«В России я нерусский, в Грузии – беженец, в Абхазии – грузин». Интервью дерзкого капитана «Факела» Квеквескири
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