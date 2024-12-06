Алексей Сутормин: «Молодым сложно закрепиться в «Зените» – результат нужен здесь и сейчас. Но другие клубы и не становились чемпионами последние шесть лет»

Алексей Сутормин поделился мыслями о конкуренции в «Зените».

На данный момент полузащитник выступает в «Ростове» на правах аренды.

– Не было ощущения, что с бразильцами невозможно конкурировать?

– В основном я соперничал только с Караваевым и Фернандесом, а когда оба получили травмы – просто не воспользовался шансом, совершал ошибки, так что претензии только к себе.

– В «Ростове» сейчас раскрываются Вахания и Одоевский, выпускники «Зенита». Ты и сам, воспитанник питерской академии, раскрылся не в «Зените». Почему так?

– Отвечу глобально. Молодым футболистам очень сложно закрепиться в основе «Зенита». Там результат нужен здесь и сейчас.

– Другим клубам это же не мешает работать с молодежью.

– Другие клубы и не становились чемпионами последние шесть лет, все просто, – сказал Алексей Сутормин .