Алексей Сутормин: «Молодым сложно закрепиться в «Зените» – результат нужен здесь и сейчас. Но другие клубы и не становились чемпионами последние шесть лет»
Алексей Сутормин поделился мыслями о конкуренции в «Зените».
На данный момент полузащитник выступает в «Ростове» на правах аренды.
– Не было ощущения, что с бразильцами невозможно конкурировать?
– В основном я соперничал только с Караваевым и Фернандесом, а когда оба получили травмы – просто не воспользовался шансом, совершал ошибки, так что претензии только к себе.
– В «Ростове» сейчас раскрываются Вахания и Одоевский, выпускники «Зенита». Ты и сам, воспитанник питерской академии, раскрылся не в «Зените». Почему так?
– Отвечу глобально. Молодым футболистам очень сложно закрепиться в основе «Зенита». Там результат нужен здесь и сейчас.
– Другим клубам это же не мешает работать с молодежью.
– Другие клубы и не становились чемпионами последние шесть лет, все просто, – сказал Алексей Сутормин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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