«Ливерпуль» работает над продлением контрактов Конате и Куансы. Защитники готовы остаться
«Ливерпуль» работает над продлением контрактов Ибраима Конате и Дажарелла Куансы.
Мерсисайдцы начали переговоры с Конате о новом соглашении, клуб считает защитника ключевой частью проекта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что переговорный процесс в скором времени продвинется, поскольку Ибраима доволен в «Ливерпуле».
Также Романо информирует, что «Ливерпуль» близок к заключению соглашения о продлении контракта с Джаррелом Куанса. Новый контракт с повышенной зарплатой готов, защитник уже согласился остаться.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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