«Ливерпуль» работает над продлением контрактов Конате и Куансы. Защитники готовы остаться

«Ливерпуль» работает над продлением контрактов Ибраима Конате и Дажарелла Куансы.

Мерсисайдцы начали переговоры с Конате о новом соглашении, клуб считает защитника ключевой частью проекта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что переговорный процесс в скором времени продвинется, поскольку Ибраима доволен в «Ливерпуле».

Также Романо информирует , что «Ливерпуль» близок к заключению соглашения о продлении контракта с Джаррелом Куанса. Новый контракт с повышенной зарплатой готов, защитник уже согласился остаться.