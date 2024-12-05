Игорь Ледяхов: «3 года назад выявили рак поджелудочной, поэтому выпал из футбольной жизни. Прооперировали в Германии – сейчас ремиссия, каждые полгода прохожу обследование»
– Месяц назад легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в матче памяти Федора Черенкова. Почему вас не было среди участников?
– Меня приглашали. Но по медицинским причинам отказался. Уже похолодало, а врачи в такую погоду пока не рекомендуют выходить на поле.
– Что стряслось?
– Я не афишировал, но... Ладно, расскажу. Три года назад мне поставили диагноз – рак поджелудочной. Все произошло настолько быстро, что даже испугаться не успел. Сразу улетел в Германию, там прооперировали. Вот поэтому на какой-то период и выпал из футбольной жизни.
Сейчас, слава богу, ничего не беспокоит. Ремиссия. Каждые полгода прохожу обследование. Очередное – в январе 2025-го, в Барселоне, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
После завершения игровой карьеры Ледяхов занимал должности начальника команды «Ростов» и спортивного директора «Ротора». Он также работал тренером в «Спартаке», «Шиннике», «Роторе», «Ахмате», «Балтике» и «Алании».
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