Amazon Prime извинился перед Слотом и «Ливерпулем» за слова ведущего о том, что Арне говорил с арбитром в судейской раздевалке в перерыве игры с «Ньюкаслом»

Amazon Prime извинился перед Арне Слотом и «Ливерпулем» за слова ведущего.

Телеканал признал неверным заявление ведущего Дэна Уокера о том, что главный тренер ливерпульского клуба посетил судейскую раздевалку в перерыве матча с «Ньюкаслом » (3:3) в 14-м туре АПЛ .

Уокер намекал, что Слот пытался повлиять на работу рефери Энди Мэдли. Ведущий предположил, что тренер выражал недовольство решениями Мэдли, который в первом тайме показал три желтые карточки игрокам «Ливерпуля ».

Когда об этом спросили главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау после игры, он ответил: «Я бы не стал комментировать это. Это слишком скользкая тема. Я предпочитаю сосредотачиваться на своей команде».

Однако позже было подтверждено, что Слот не заходил в раздевалку судей, а говорил с Мэдли в подтрибунном помещении.

Amazon Prime объяснил заявление ведущего недоразумением и связался с «Ливерпулем», чтобы выразить свои извинения клубу и тренеру. Извинения были приняты, в клубе считают, что инцидент исчерпан.