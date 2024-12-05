Amazon Prime извинился перед Слотом и «Ливерпулем» за слова ведущего о том, что Арне говорил с арбитром в судейской раздевалке в перерыве игры с «Ньюкаслом»
Телеканал признал неверным заявление ведущего Дэна Уокера о том, что главный тренер ливерпульского клуба посетил судейскую раздевалку в перерыве матча с «Ньюкаслом» (3:3) в 14-м туре АПЛ.
Уокер намекал, что Слот пытался повлиять на работу рефери Энди Мэдли. Ведущий предположил, что тренер выражал недовольство решениями Мэдли, который в первом тайме показал три желтые карточки игрокам «Ливерпуля».
Когда об этом спросили главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау после игры, он ответил: «Я бы не стал комментировать это. Это слишком скользкая тема. Я предпочитаю сосредотачиваться на своей команде».
Однако позже было подтверждено, что Слот не заходил в раздевалку судей, а говорил с Мэдли в подтрибунном помещении.
Amazon Prime объяснил заявление ведущего недоразумением и связался с «Ливерпулем», чтобы выразить свои извинения клубу и тренеру. Извинения были приняты, в клубе считают, что инцидент исчерпан.
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