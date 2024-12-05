Тюкавин об РПЛ: «Зенит» теряет очки, не вижу гегемонии. Борьба есть и будет серьезнее, чем даже в прошлом сезоне»

Константин Тюкавин не ощущает гегемонии «Зенита».

– «Динамо» сейчас идет на пятом месте, от лидера 7 очков. Есть «Зенит», есть «Краснодар», вы отстали далеко. На эмоциях в прошлом году, после 30-го тура вы сказали, что в следующем чемпионате надо все решать за 5 туров, чтобы не решать судьбу титула в последнем туре.

– Почему на эмоциях? Помню, после 3-4-го тура вы мне говорили про гегемонию «Зенита». В итоге «Зенит» теряет очки, и я не вижу никакой гегемонии.

Борьба в этом сезоне есть и будет серьезнее, чем даже в прошлом. Все будет очень плотно – и «Зенит» будет терять очки еще, и другие, – сказал нападающий «Динамо».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-Лиги с 39 очками. «Динамо » – на пятом месте с 32 баллами.