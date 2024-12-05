Мареска о 5:1 с «Саутгемптоном»: «Доволен пятью голами, но недоволен первыми 10-15 минутами, когда у «Челси» были проблемы»
Энцо Мареска оценил разгром «Саутгемптона» (5:1) в АПЛ.
- Сегодня вы могли забить 10 голов. Вы довольны пятью?
– Я очень доволен пятью голами, но недоволен первыми 10-15 минутами, когда у нас были проблемы. Причина в том, что мы готовились прессинговать их персонально, но в первые 15-20 минут этого не было. Соперник таков, что если не играть с ним персонально, то будет сложно отобрать мяч.
В итоге мы все наладили и стали играть гораздо лучше. Мы могли забить больше, но и пять голов достаточно, – сказал тренер «Челси».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football.london
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