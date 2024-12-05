«Челси» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 12:2. Поражений нет 7 игр – это повторение лучшей серии при Мареске

«Челси» продлил победную серию до четырех матчей.

Команда Энцо Марески разгромила «Саутгемптон » (5:1) в 14-м туре. Перед этим она победила «Астон Виллу» (3:0), «Хайденхайм» (2:0) и «Лестер» (2:1).

Лондонцы не проигрывают 7 матчей – это повторение лучшей серии текущего сезона. С начала ноября у «синих» пять побед и две ничьих.

8 декабря «Челси » выступит в гостях у «Тоттенхэма».