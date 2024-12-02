Хесе о сравнениях с Роналду: «У нас были похожие аспекты, но пресса это сильно раздула. Он произвел впечатление профессионализмом»
Хесе ответил на вопрос относительно сравнений с Криштиану Роналду.
Испанец выступал за основную команду «Реала» с сезона-2013/14 по сезон-2015/16.
«У нас действительно были похожие аспекты, но пресса это сильно раздула. Я хотел выиграть то, что он уже выиграл.
Он произвел большое впечатление своей серьезностью и профессионализмом», – сказал бывший вингер «Мадрида» Хесе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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