Хесе о сравнениях с Роналду: «У нас были похожие аспекты, но пресса это сильно раздула. Он произвел впечатление профессионализмом»

Хесе ответил на вопрос относительно сравнений с Криштиану Роналду.

Испанец выступал за основную команду «Реала» с сезона-2013/14 по сезон-2015/16.

«У нас действительно были похожие аспекты, но пресса это сильно раздула. Я хотел выиграть то, что он уже выиграл.

Он произвел большое впечатление своей серьезностью и профессионализмом», – сказал бывший вингер «Мадрида» Хесе .