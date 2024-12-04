Кьеллини о Месси и Роналду: «Мы не можем сказать, кто из них лучше. Но если нужно выбрать одного, то я назову Криштиану»
Джорджо Кьеллини предпочел Криштиану Роналду Лионелю Месси.
«Мы не можем сказать, кто лучше – Месси или Роналду. Но если мне нужно выбрать одного, то я назову Криштиану.
Мне нравилось играть с ним. Я увидел, что в сложных ситуациях он повышал уровень своей игры.
Когда он пришел в «Ювентус», мы оба уже явно были не в расцвете сил. Но играть с ним было очень интересно. Кроме того, он является такой яркой личностью», – сказал бывший защитник туринского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TalkSPORT
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