Катарцы не планируют продавать «ПСЖ»: «Одна и та же газета пишет одну и ту же чушь каждую неделю. Планируем вложить сотни миллионов евро в новый стадион»
Катарские владельцы «ПСЖ» опровергли информацию о возможной продаже клуба.
Ранее во французских СМИ появилась информация о намерении эмира Катара продать парижский клуб.
«Это совершенно неверно. Одна и та же газета каждую неделю пишет одну и ту же чушь.
Акционеры только что потратили 350 миллионов евро на строительство [тренировочной базы в] Пуасси и только что анонсировал другие масштабные расширения. Они планируют вложить сотни миллионов в новый стадион, одновременно увеличивая инвестиции в футбол, спорт и развлечения, но, оказывается, мы намерены продать клуб», – сказал представитель Qatar Sports Investments.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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