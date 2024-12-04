Катарцы не планируют продавать «ПСЖ»: «Одна и та же газета пишет одну и ту же чушь каждую неделю. Планируем вложить сотни миллионов евро в новый стадион»

Катарские владельцы «ПСЖ» опровергли информацию о возможной продаже клуба.

Ранее во французских СМИ появилась информация о намерении эмира Катара продать парижский клуб.

«Это совершенно неверно. Одна и та же газета каждую неделю пишет одну и ту же чушь.

Акционеры только что потратили 350 миллионов евро на строительство [тренировочной базы в] Пуасси и только что анонсировал другие масштабные расширения. Они планируют вложить сотни миллионов в новый стадион, одновременно увеличивая инвестиции в футбол, спорт и развлечения, но, оказывается, мы намерены продать клуб», – сказал представитель Qatar Sports Investments.