Дьокереш не забивает за «Арсенал» 6 матчей подряд

Виктор Дьокереш не забивает 6 матчей подряд.

Сегодня «Арсенал» обыграл «Вест Хэм » со счетом 2:0 в 7-м туре АПЛ . Нападающий «канониров» провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.

Последний гол за лондонскую команду швед забил 13 сентября – в матче с «Ноттингем Форест» (3:0).

Дьокереш перешел в «Арсенал » из «Спортинга» этим летом за 63,5+10 млн евро. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь .