Дьокереш не забивает за «Арсенал» 6 матчей подряд
Виктор Дьокереш не забивает 6 матчей подряд.
Сегодня «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0 в 7-м туре АПЛ. Нападающий «канониров» провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.
Последний гол за лондонскую команду швед забил 13 сентября – в матче с «Ноттингем Форест» (3:0).
Дьокереш перешел в «Арсенал» из «Спортинга» этим летом за 63,5+10 млн евро. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
