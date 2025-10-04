25

Дьокереш не забивает за «Арсенал» 6 матчей подряд

Виктор Дьокереш не забивает 6 матчей подряд.

Сегодня «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0 в 7-м туре АПЛ. Нападающий «канониров» провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями. 

Последний гол за лондонскую команду швед забил 13 сентября – в матче с «Ноттингем Форест» (3:0). 

Дьокереш перешел в «Арсенал» из «Спортинга» этим летом за 63,5+10 млн евро. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
