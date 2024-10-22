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«Вест Хэм» рассмотрит Терзича, если уволит Лопетеги

Клуб АПЛ может пригласить Эдина Терзича на пост главного тренера по ходу сезона.

«Вест Хэм» рассмотрит назначение бывшего тренера дортмундской «Боруссии», если решит расстаться с Хуленом Лопетеги, при котором команда занимает 15-е место в АПЛ, набрав 8 очков в 8 матчах.

В лондонском клубе у Терзича хорошая репутация – он уже работал в «Вест Хэме» в роли ассистента Славена Билича (2015-2017).

Сам 41-летний немец готов к новому вызову. Ранее им интересовался «Милан», Терзич даже контактировал с советником американского владельца клуба Златаном Ибрагимовичем.

Также сообщалось, что «МЮ» связался с Терзичем, руководство клуба впечатлено его выходом в финал Лиги чемпионов с «Боруссией».

Шахин – тренер «Дортмунда». Терзич и Хуммельс сами ушли вслед за Ройсом

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoБоруссия Дортмунд
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
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logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoСлавен Билич
logoХулен Лопетеги
logoЭдин Терзич
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