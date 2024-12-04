«Факел» подписал белорусского хавбека Ковалева. Он покинул «Торпедо-БелАЗ» как свободный агент

«Факел» приобрел полузащитника из Беларуси.

Воронежский клуб подписал долгосрочное соглашение с 24-летним правым полузащитником Антоном Ковалевым . Белорус перешел в «Факел» на правах свободного агента.

Ковалев – обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе «Торпедо-БелАЗ ».

На высшем уровне в своей стране он провел 124 матча, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач. Футболист ранее приезжал на просмотр в «Факел ».

Фото: t.me/pfcfakel/17680