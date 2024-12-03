Марез о том, почему за «Аль-Ахли» он играет хуже, чем за «Сити»: «Я не Месси, не могу взять мяч и пройти всех в одиночку. Если команда играет хорошо, я играю хорошо»

Рияд Марез упомянул Лионеля Месси, отвечая на вопрос о плохой игре.

Алжирский вингер «Аль-Ахли » забил 12 голов в своем дебютном сезоне после перехода из «Манчестер Сити ». В нынешнем сезоне он отличился лишь трижды, а его команда занимает шестое место в Саудовской Про Лиге, отставая на 13 очков от лидера чемпионата «Аль-Иттихада».

После вчерашней игры в азиатской Лиге чемпионов против «Эстегляля» (2:2), где Марез также не смог отличиться, его спросили, почему он играет не на том уровне, что и в «Манчестер Сити».

«Бро, ты не можешь сравнивать «Манчестер Сити» и это место. Здесь важно, чтобы вся команда играла хорошо.

Я командный игрок, я не Месси . Я не могу взять мяч и пройти всех в одиночку. Если команда играет хорошо, я играю хорошо. Понимаешь?» – ответил 33-летний Марез.