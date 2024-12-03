Марез о том, почему за «Аль-Ахли» он играет хуже, чем за «Сити»: «Я не Месси, не могу взять мяч и пройти всех в одиночку. Если команда играет хорошо, я играю хорошо»
Рияд Марез упомянул Лионеля Месси, отвечая на вопрос о плохой игре.
Алжирский вингер «Аль-Ахли» забил 12 голов в своем дебютном сезоне после перехода из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он отличился лишь трижды, а его команда занимает шестое место в Саудовской Про Лиге, отставая на 13 очков от лидера чемпионата «Аль-Иттихада».
После вчерашней игры в азиатской Лиге чемпионов против «Эстегляля» (2:2), где Марез также не смог отличиться, его спросили, почему он играет не на том уровне, что и в «Манчестер Сити».
«Бро, ты не можешь сравнивать «Манчестер Сити» и это место. Здесь важно, чтобы вся команда играла хорошо.
Я командный игрок, я не Месси. Я не могу взять мяч и пройти всех в одиночку. Если команда играет хорошо, я играю хорошо. Понимаешь?» – ответил 33-летний Марез.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport Bible
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