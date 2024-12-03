Жена экс-игрока «Сельты» Касереса погибла, выпав из окна квартиры на 7-м этаже в Аргентине, – Фернандо был дома. Семья погибшей обвиняет футболиста в смерти женщины, начато расследование
Как сообщает As со ссылкой на Telefe Noticias, Ракель Кандия, супруга бывшего защитника сборной Аргентины и «Сельты», скончалась в понедельник, выпав с седьмого этажа из окна их квартиры в Буэнос-Айресе.
Согласно данным полиции, Касерес был единственным человеком, находившимся в квартире вместе с женой в момент происшествия. Семья погибшей обвинила бывшего футболиста в ее смерти.
Один из братьев жертвы заявил, что отношения между парой были «довольно агрессивными со стороны Касереса», и обвинил его в жестоком обращении, передает Clarín.
«Он держал ее в ловушке и не позволял выходить. Постоянно оказывал на нее давление и не давал ей проводить воскресные дни с семьей», – сказал брат Ракель.
Полиция пока не исключает ни одной из версий произошедшего. Результаты вскрытия помогут продвинуться в расследовании.
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