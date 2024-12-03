«Сабах» Василия Березуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Азербайджана, победив «Туран» Бердыева по пенальти
Василий Березуцкий победил Курбана Бердыева в Кубке Азербайджана.
«Сабах» вышел в четвертьфинал турнира, обыграв «Туран-Т» на стадии 1/8 финала (2:2, пен. 3:1).
Основное время закончилось со счетом 1:1, в экстра-тайме команда Березуцкого пропустила первой, но сравняла счет на 118-й минуте.
Это был второй матч «Сабаха» под руководством Березуцкого.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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