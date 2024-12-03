«Сабах» Василия Березуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Азербайджана, победив «Туран» Бердыева по пенальти

Василий Березуцкий победил Курбана Бердыева в Кубке Азербайджана.

«Сабах » вышел в четвертьфинал турнира, обыграв «Туран-Т » на стадии 1/8 финала (2:2, пен. 3:1).

Основное время закончилось со счетом 1:1, в экстра-тайме команда Березуцкого пропустила первой, но сравняла счет на 118-й минуте.

Это был второй матч «Сабаха» под руководством Березуцкого.