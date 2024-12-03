«Бавария» делала запрос по 19-летнему хавбеку «Хоффенхайма» Бисхофу и рассматривает его трансфер летом. Контракт игрока истекает в 2025-м

«Бавария» пристально следит за Томом Бисхофом.

Мюнхенский клуб уже запросил информацию о 19-летнем полузащитнике «Хоффенхайма » и заинтересован в его трансфере следующим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

«Хоффенхайм» хочет продлить контракт Бисхофа, который действует до 2025 года, чтобы избежать его ухода на правах свободного агента.

Отмечается, что, помимо «Баварии», интерес к игроку проявляют «РБ Лейпциг » и «Айнтрахт Франкфурт ».

В текущем сезоне Бундеслиги Бисхоф забил 1 гол и отдал 1 ассист в 10 играх. Его подробную статистику можно увидеть здесь .