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  • В Польше загорелись 2 поезда, около 1000 человек эвакуировали. Пожар могли вызвать файеры фанатов «Легии», ехавших на матч с «Лехом»
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В Польше загорелись 2 поезда, около 1000 человек эвакуировали. Пожар могли вызвать файеры фанатов «Легии», ехавших на матч с «Лехом»

Болельщики «Легии» могли спровоцировать возгорание двух поездов.

Как сообщает Onet Poznań, в Польше недалеко от Познани загорелся товарный поезд. Рядом с ним находился пассажирский поезд с болельщиками «Легии», ехавшими на матч с «Лехом» (2:5). Их состав также пострадал от возгорания.

На место прибыли 10 пожарных расчетов, около тысячи человек было эвакуировано. Болельщиков пересадили на автобусы. 

Полиция подозревает, что пожар могли вызвать файеры, брошенные фанатами. Сейчас сотрудники изучают произошедшее по записям камер наблюдений, которые не пострадали в пожаре. В общей сложности на записях удалось опознать уже 834 человека.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Onet Poznań
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