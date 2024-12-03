Рогер Шмидт и тен Хаг – кандидаты на пост главного тренера «Лейпцига» в случае увольнения Розе (Sky)
Рогер Шмидт и Эрик тен Хаг – кандидаты на пост главного тренера «Лейпцига».
По данным Sky Deutschland, немецкий клуб может уволить главного тренера Марко Розе.
«Лейпциг» потерпел 5 поражений в последних 6 матчах во всех турнирах. Клуб идет на 4-м месте в Бундеслиге после 12 туров, а также на 34-м месте в общем этапе Лиги чемпионов с 0 очков в 5 играх.
Среди кандидатов на замену Розе называются Рогер Шмидт и Эрик тен Хаг, ранее уже входившие в сферу интересов клуба.
Оба тренера были уволены по ходу сезона – из «Бенфики» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.
При этом отмечается, что 57-летний Шмидт не готов приступить к работе прямо сейчас и хочет подождать до лета.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sky
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