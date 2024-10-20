Тренер «Лейпцига» Розе не будет просить советов у Клоппа: «Юрген на Майорке, заботится о своей собаке, жене и детях. Ему нужен покой, я не буду звонить»
Тренер «Лейпцига» объяснил, почему не будет просить советов у Юргена Клоппа.
Бывший главный тренер «Ливерпуля» стал главой футбольного направления в системе «Ред Булл», в которую входит «РБ Лейпциг».
«Клопп на Майорке, заботится о своей собаке, жене и детях.
Я сделаю все, что угодно, но не буду звонить Клоппу. Ему нужен покой, потому что он много лет очень успешно работал в футболе и рад, что может немного отдохнуть. И я не буду ему мешать», – сказал Марко Розе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
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