Тренер «Лейпцига» Розе не будет просить советов у Клоппа: «Юрген на Майорке, заботится о своей собаке, жене и детях. Ему нужен покой, я не буду звонить»

Тренер «Лейпцига» объяснил, почему не будет просить советов у Юргена Клоппа.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» стал главой футбольного направления в системе «Ред Булл», в которую входит «РБ Лейпциг».

«Клопп на Майорке, заботится о своей собаке, жене и детях.

Я сделаю все, что угодно, но не буду звонить Клоппу. Ему нужен покой, потому что он много лет очень успешно работал в футболе и рад, что может немного отдохнуть. И я не буду ему мешать», – сказал Марко Розе.