Купленный за 62+8 млн евро Йоро может сыграть против «Арсенала» – защитник «МЮ» был травмирован. Аморим назвал футболиста «особенным талантом»

Лени Йоро может сыграть против «Арсенала».

4 декабря «Арсенал » и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче АПЛ .

Главный тренер манкунианцев Рубин Аморим сообщил, что защитник Лени Йоро может принять участие в игре.

Француз, купленный за 62+8 миллиона евро, еще не играл за «Манчестер Юнайтед » после того, как получил травму плюсневой кости в ходе межсезонья.

«Лени Йоро , может быть, войдет в состав команды. Его физическая форма стала лучше. Это особенный талант. Поначалу нам надо быть осторожными. Вместе с ним мы провели не так много тренировок. Он тренировался с небольшой группой игроков.

Но это быстрый, современный защитник. Он будет хорош, когда мы захотим прессинговать высоко. Он может играть один на один против форвардов. Он очень хорош с мячом», – сказал Аморим.