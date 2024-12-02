Купленный за 62+8 млн евро Йоро может сыграть против «Арсенала» – защитник «МЮ» был травмирован. Аморим назвал футболиста «особенным талантом»
Лени Йоро может сыграть против «Арсенала».
4 декабря «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче АПЛ.
Главный тренер манкунианцев Рубин Аморим сообщил, что защитник Лени Йоро может принять участие в игре.
Француз, купленный за 62+8 миллиона евро, еще не играл за «Манчестер Юнайтед» после того, как получил травму плюсневой кости в ходе межсезонья.
«Лени Йоро, может быть, войдет в состав команды. Его физическая форма стала лучше. Это особенный талант. Поначалу нам надо быть осторожными. Вместе с ним мы провели не так много тренировок. Он тренировался с небольшой группой игроков.
Но это быстрый, современный защитник. Он будет хорош, когда мы захотим прессинговать высоко. Он может играть один на один против форвардов. Он очень хорош с мячом», – сказал Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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