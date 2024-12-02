Капитан «Крыльев» Солдатенков о «Чистом спорте»: «Губернатор захотел – теперь мы тоже поддерживаем. Частично понимаю слова, частично – нет»
Вячеслав Федорищев ранее заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
Он подчеркнул, что в схеме замешаны 10 клубов. Глава региона предложил провести кампанию под флагом и хештегом «Чистый спорт».
– У вас есть переживания по поводу высказываний Вячеслава Федорищева? Вы понимаете, что при худшем исходе «Крылья» могут исключить из РПЛ?
– Конечно, переживания есть, но не хотелось бы об этом разговаривать.
– Вы поддерживаете «Чистый спорт»?
– Губернатор захотел – теперь мы тоже поддерживаем.
– Только из‑за этого?
– Конечно.
– Вы вообще понимаете, что значат эти слова?
– Частично понимаю, частично – нет, – сказал капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.
Губернатор Самарской области пошел против предшественника и агентов: запросил проверку сделок Андреева и Трабукки
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий