Капитан «Крыльев» Солдатенков о «Чистом спорте»: «Губернатор захотел – теперь мы тоже поддерживаем. Частично понимаю слова, частично – нет»

Александр Солдатенков оценил высказывания губернатора Самарской области.

Вячеслав Федорищев ранее заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Он подчеркнул, что в схеме замешаны 10 клубов. Глава региона предложил провести кампанию под флагом и хештегом «Чистый спорт».

– У вас есть переживания по поводу высказываний Вячеслава Федорищева? Вы понимаете, что при худшем исходе «Крылья» могут исключить из РПЛ?

– Конечно, переживания есть, но не хотелось бы об этом разговаривать.

– Вы поддерживаете «Чистый спорт»?

– Губернатор захотел – теперь мы тоже поддерживаем.

– Только из‑за этого?

– Конечно.

– Вы вообще понимаете, что значат эти слова?

– Частично понимаю, частично – нет, – сказал капитан «Крыльев Советов » Александр Солдатенков .

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