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Агент Тюкавина: «Кто соображает в футболе, видит, сколько Константин выполняет черновой работы. Я посмотрел таблицу ожидаемых голов – он на первом месте»

Агент Константина Тюкавина прокомментировал игру футболиста в сезоне РПЛ.

– Удивились ли вы, что Константин остался в запасе на матч с «Факелом»?

– Наверное, в какой-то степени удивился, но до игры это знал. Я с ним общаюсь. Это решение тренера.

Никаких травм или недомоганий у него не было. За результат отвечает тренер. Еще не хватало, чтобы агенты состав называли.

– Как Константин отреагировал на это решение? Разозлился или расстроился?

– Расстраиваться он точно не будет. Разозлиться всегда надо, значит на тренировках прибавит, хотя он и так пашет по полной и в сборную приехал в хороших кондициях.

Зачем расстраиваться? По-моему, он создал моментов не меньше, чем другие за всю игру. Ничего, это футбол.

– Как Константин оценивает свою результативность в нынешнем сезоне РПЛ? У него 5 голов в 16 матчах.

– Конечно, он хочет больше забивать. Он работает над этим. Кто соображает в футболе и смотрит игры, видит, сколько Константин выполняет черновой работы.

Я посмотрел таблицу ожидаемых голов, в которой отражалось, сколько он должен был забивать, и сколько передач должны были привести к голу. По этим показателям Тюкавин на первом месте.

Если ты отдаешь голевую передачу, а партнеры не забивают? Наверное, это тоже влияет. Тот же Батраков когда отдавал, игроки забивали. Если бы хотя бы третью часть забивали с пасов Тюкавина… Это по xG и другим показателям.

Он хочет больше забивать, но нападающий – зависимый игрок. Многое зависит от полузащиты, от того, как на тебя играют, – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Алексей Сафонов
logoКонстантин Тюкавин
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