Тюкавин считает нереальным прожить на 30-70 тысяч в месяц: «Но если сказать, что трачу столько-то миллионов рублей в месяц, все скажут: «О, ничего себе парень зажрался»
– Сейчас в российском футболе прямо флешмоб: все спрашивают у игроков и тренеров, сколько они тратят в месяц.
– Я не читаю ответы на этот вопрос, но не понимаю, как можно назвать конкретную сумму, сколько ты тратишь в месяц. У вас одни и те же траты каждый месяц?
– У нас – да. Фиксированная же зарплата.
– А у нас не такая? Каждый месяц одна и та же зарплата, но невозможно следить за тем, сколько ты тратишь. Как на это можно правильно ответить?
– У вас нет ощущения, что некоторые футболисты все-таки знают свои траты, но намеренно их занижают перед журналистами?
– Правильно. Но если я скажу, что трачу столько-то миллионов рублей в месяц? Все скажут: «О, ничего себе парень зажрался».
– Как прожить на несколько миллионов все понимают. Но вот Евгений Латышонок в Санкт-Петербурге живет на 30 тысяч в месяц. Разве это реально сделать футболисту?
– Не знаю, это вратарь, у него свой мир какой-то. Ему, может, реально.
– Артем Карпукас – 70 тысяч рублей в Москве. Реально?
– Ему, наверное, реально. Мне – нет.
– Есть траты, на которые вы с болью в сердце идете?
– Когда жене сумку покупаю! Когда что-то покупаю себе, такого нет. В основном, на нее трачу, скрипя зубами только ей покупки, – сказал нападающий «Динамо».
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