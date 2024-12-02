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Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Садд», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 6-го тура.

В понедельник «Аль-Ахли» Роберто Фирмино примет иранский «Эстегляль», «Аль-Наср» Криштиану Роналду – катарский «Аль-Садд».

Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет дома с катарской «Аль-Гарафой».

В среду «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого встретится на своем поле с корейским «Ульсаном».

Лига чемпионов Азии

Общий этап

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoПерсеполис
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЭстегляль
logoАль-Васль
logoСентрал Кост Маринерс
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoАль-Садд
logoАль-Ахли Джидда
logoЙокогама Ф. Маринос
logoАль-Райян
Аль-Шорта
logoАль-Айн
logoШанхай Шеньхуа
logoВиссел Кобе
logoАль-Гарафа
logoДарул Такзим
logoБурирам Юнайтед
logoПахтакор
logoКванчжу
logoКавасаки Фронтале
logoШанхай Порт
logoАль-Хилаль
logoПхохан Стилерс
logoШаньдун Тайшань
logoУльсан Хендай
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