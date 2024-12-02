Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Садд», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 6-го тура.

В понедельник «Аль-Ахли » Роберто Фирмино примет иранский «Эстегляль », «Аль-Наср » Криштиану Роналду – катарский «Аль-Садд».

Во вторник «Аль-Хилаль » Малкома сыграет дома с катарской «Аль-Гарафой».

В среду «Шанхай Шеньхуа » Леонида Слуцкого встретится на своем поле с корейским «Ульсаном».

Лига чемпионов Азии

Общий этап

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии