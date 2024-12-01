«Динамо» приземлилось в Махачкале из‑за плохих погодных условий в Грозном. Команда поедет в столицу Чечни на автобусах

Московское «Динамо» не смогло долететь до Грозного из-за погодных условий.

Команда вынуждена добираться на матч с «Ахматом » из Махачкалы на автобусах.

Игра 17-го тура Мир РПЛ состоится 2 декабря в Грозном.

«Из-за плохих погодных условий капитан воздушного судна, на котором «Динамо» направлялось из Москвы в Грозный на игру с «Ахматом», принял решение совершить посадку на другом аэродроме.

Ближайший к Грозному аэропорт находится в городе Магас, но он также не принимал самолеты из-за погоды. Следующий ближайший аэропорт, Владикавказ, был переполнен (в связи с закрытыми аэропортами в Грозном и Магасе) и не смог принять самолет.

В результате мы совершили посадку в аэропорту города Махачкалы. Команда поедет из Махачкалы в Грозный на автобусах. Дорога займет более 2,5 часа», – сообщили в пресс-службе «Динамо ».