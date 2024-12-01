«Динамо» приземлилось в Махачкале из‑за плохих погодных условий в Грозном. Команда поедет в столицу Чечни на автобусах
Московское «Динамо» не смогло долететь до Грозного из-за погодных условий.
Команда вынуждена добираться на матч с «Ахматом» из Махачкалы на автобусах.
Игра 17-го тура Мир РПЛ состоится 2 декабря в Грозном.
«Из-за плохих погодных условий капитан воздушного судна, на котором «Динамо» направлялось из Москвы в Грозный на игру с «Ахматом», принял решение совершить посадку на другом аэродроме.
Ближайший к Грозному аэропорт находится в городе Магас, но он также не принимал самолеты из-за погоды. Следующий ближайший аэропорт, Владикавказ, был переполнен (в связи с закрытыми аэропортами в Грозном и Магасе) и не смог принять самолет.
В результате мы совершили посадку в аэропорту города Махачкалы. Команда поедет из Махачкалы в Грозный на автобусах. Дорога займет более 2,5 часа», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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