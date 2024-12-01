Угальде набрал 10 фэнтези-очков за дубль «Краснодару». Он лучший бомбардир РПЛ

«Спартак» обыграл «Краснодар» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

Два гола забил нападающий Манфред Угальде, за игру он набрал 10 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +8 за голы, -1 за желтую карточку). Игрок «Спартака» забил в 3-м матче в РПЛ подряд, на этом отрезке чемпионата у него 8 голов и 2 ассиста.

Манфреда выбрали 28,28% игроков, он – 3-й в фэнтези РПЛ по очкам, больше только у Алексея Батракова и Эсекиэля Барко. Аргентинец довел в этом матче счет до крупного.

В РПЛ у Угальде 14 голов, он лучший бомбардир чемпионата.

👉 Моя команда в РПЛ