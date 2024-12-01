Сергеев набрал 11 фэнтези-очков за дубль «Зениту». У Глушенкова гол, ассист и 10 очков

«Зенит» дома проиграл «Крыльям Советов» (2:3).

В 1-м тайме 2 мяча за 11 минут забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Примечательно, что до этого в 9 матчах РПЛ в этом сезоне Сергеев забил всего 1 раз. За матч у нападающего 11 очков (+3 за полный матч, +8 за голы), в фэнтези РПЛ его выбрали 278 игроков (1,12%).

Впервые после череды травм отличился Максим Глушенков. В 1-м тайме полузащитник забил, во 2-м отдал ассист. Это первые результативные действия Глушенкова с 10 августа, тогда он забил «Динамо». За матч полузащитник набрал 10 очков (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист). В фэнтези РПЛ его выбрали 25,16% игроков.

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