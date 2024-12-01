Петржела о коррупции в судействе: «Мне кажется, подкуп судей был распространен во время моей работы в «Зените». Я таким не занимался и своих игроков упрекнуть не могу»

Властимил Петржела высказался о коррупционном скандале с судейством в Мир РПЛ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что ему сообщили, что «Крылья Советов» имеют долг в 36 миллионов рублей перед судьями. По словам чиновника, в коррупции могут быть замешаны порядка 10 российских клубов.

«Это все грустно, но такое бывало и раньше в чемпионате России. Во время моей работы в «Зените », как мне кажется, практика подкупа судей была распространена. Я лично таким не занимался и своих игроков в подобном упрекнуть не могу, но, думаю, такое было.

Судьи в чемпионате России часто ошибались на ровном месте в пользу соперников, иногда в нашу пользу. Странно, да, но тогда это было обычным явлением в футболе.

В Чехии тоже подкуп судей был распространен. Сейчас футбол шагнул далеко вперед, судьи стали лучше. Но то, что какие-то рефери могут до сих пор таким заниматься, я не исключаю», – сказал бывший тренер «Зенита», работавший с командой с 2003 по 2006 годы.

Наумов о «Локо»: «Кое-кто поговаривал, что судью надо сводить в ресторан. Я сказал делать то, что положено по регламенту. Не помню вещей, о которых заявляет губернатор Самарской области»

Агент Сафонов о словах главы Самарской области про коррупцию: «Утверждать, что все агенты воруют, судьи берут взятки – неправильно. Человек только пришел, решил сразу менять правила»