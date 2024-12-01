Смородская о присвоенном чемодане Йылмаза: «Какая-то выдумка, в Москве его не было, вели переговоры в Турции. «Локо» такими вещами не занимался»
Ранее экс-футболист сборной Турции рассказал, что в 2012 году во время переговоров о трансфере клуб присвоил его чемодан, чтобы не отпускать на родину.
«Не знаю истории про украденный чемодан. Это какая-то выдумка. Мы такими вещами никогда не занимались. Прятать чемодан... Какая-то глупость.
На самом деле, он очень хороший игрок, но боялся покинуть родную Турцию. Мы не смогли его уговорить.
Но в Москве его не было, мы вели переговоры на сборах в Турции. У нас ничего не вышло и на этом мы расстались», – сказала бывший президент «Локомотива».
Йылмаз о срыве перехода в «Локомотив» в 2012-м: «У меня забрали чемодан, когда поняли, что я собираюсь сбежать. В моей сумке были паспорт и кошелек – за мной прилетел Албайрак, затем я перешел в «Галатасарай»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий