Смородская о присвоенном чемодане Йылмаза: «Какая-то выдумка, в Москве его не было, вели переговоры в Турции. «Локо» такими вещами не занимался»

Ольга Смородская опровергла слова Бурака Йылмаза о поведении «Локомотива».

Ранее экс-футболист сборной Турции рассказал, что в 2012 году во время переговоров о трансфере клуб присвоил его чемодан, чтобы не отпускать на родину.

«Не знаю истории про украденный чемодан. Это какая-то выдумка. Мы такими вещами никогда не занимались. Прятать чемодан... Какая-то глупость.

На самом деле, он очень хороший игрок, но боялся покинуть родную Турцию. Мы не смогли его уговорить.

Но в Москве его не было, мы вели переговоры на сборах в Турции. У нас ничего не вышло и на этом мы расстались», – сказала бывший президент «Локомотива».

Йылмаз о срыве перехода в «Локомотив» в 2012-м: «У меня забрали чемодан, когда поняли, что я собираюсь сбежать. В моей сумке были паспорт и кошелек – за мной прилетел Албайрак, затем я перешел в «Галатасарай»