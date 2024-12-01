Йылмаз о срыве перехода в «Локо» в 2012-м: «У меня забрали чемодан, когда поняли, что я собираюсь сбежать. У меня были паспорт и кошелек, сказал: «Пойду прогуляюсь». «Галатасарай» меня забрал»

Бурак Йылмаз рассказал о сорвавшемся переходе в «Локомотив» в 2012 году.

«Когда я неохотно собирался подписывать контракт с «Локомотивом », Абдуррахим Албайрак (на тот момент член правления «Галатасарая » – Спортс’‘) позвонил мне и сказал: «Не подписывай, я приеду за тобой».

Когда в руководстве «Локомотива» поняли, что я собираюсь сбежать, они забрали мой чемодан. Поэтому я сказал: «Пойду прогуляюсь».

У меня в сумке были паспорт и кошелек. Брат Абдуррахим приехал и забрал меня. Затем я подписал контракт с «Галатасараем», – сказал бывший нападающий сборной Турции в интервью 343 Digital.

По словам Йылмаза , чемодан по-прежнему находится в Москве.