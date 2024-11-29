Анчелотти заявил журналисту, что «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов-2024/25
Карло Анчелотти заявил журналисту, что «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов.
Мадирдский клуб проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче пятого тура Лиги чемпионов.
Испанская команда уступила в трех из пяти игр в турнире в этом сезоне и занимает 24-е место в таблице – последнее, дающее право сыграть в стыковых матчах, 8 первых команд попадут в плей-офф напрямую.
Журналист La Gazzetta dello Sport Альберто Черрутти, который хорошо знаком с Карло Анчелотти, заявил в программе El Larguero на Cadena SER, что общался с итальянским тренером после матча в Англии.
«Его лучшее качество – спокойствие. Я отправил ему сообщение и поговорил с ним.
Он попросил меня передать вам, что «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов в Мюнхене», – заявил Черрутти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
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