Анчелотти заявил журналисту, что «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов-2024/25

Карло Анчелотти заявил журналисту, что «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов.

Мадирдский клуб проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче пятого тура Лиги чемпионов.

Испанская команда уступила в трех из пяти игр в турнире в этом сезоне и занимает 24-е место в таблице – последнее, дающее право сыграть в стыковых матчах, 8 первых команд попадут в плей-офф напрямую.

Журналист La Gazzetta dello Sport Альберто Черрутти, который хорошо знаком с Карло Анчелотти , заявил в программе El Larguero на Cadena SER, что общался с итальянским тренером после матча в Англии.

«Его лучшее качество – спокойствие. Я отправил ему сообщение и поговорил с ним.

Он попросил меня передать вам, что «Реал » сыграет в финале Лиги чемпионов в Мюнхене», – заявил Черрутти.