Алонсо о 2:1 с «Унионом»: «Байер» наконец-то снова победил на выезде. Выиграть в Берлине невероятно тяжело»
Хаби Алонсо оценил победу над «Унионом» (2:1) в Бундеслиге.
«У нас сейчас дела идут хорошо. Было важно наконец-то снова победить на выезде (последний раз «Байер» выигрывал в гостях 19 сентября – у «Фейеноорда (4:0) – Спортс”).
Последние 10 минут мои игроки бились превосходно. Я очень доволен, потому что победить здесь невероятно тяжело», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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