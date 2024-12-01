Алонсо о 2:1 с «Унионом»: «Байер» наконец-то снова победил на выезде. Выиграть в Берлине невероятно тяжело» 

Хаби Алонсо оценил победу над «Унионом» (2:1) в Бундеслиге.

«У нас сейчас дела идут хорошо. Было важно наконец-то снова победить на выезде (последний раз «Байер» выигрывал в гостях 19 сентября – у «Фейеноорда (4:0) – Спортс”).

Последние 10 минут мои игроки бились превосходно. Я очень доволен, потому что победить здесь невероятно тяжело», – сказал тренер «Байера ».